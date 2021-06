Gewinner des Hauptpreises im IBM Watson AI XPRIZE-Wettbewerb mit einem Volumen von 5 Millionen USD bekannt gegeben

XPRIZE, der weltweit führende Anbieter bei der Entwicklung und Durchführung von Förderwettbewerben zur Lösung der großen Herausforderungen der Menschheit, und IBM Watson, IBMs KI-Technologie für Unternehmen, haben heute den Gewinner des Hauptpreises der mit 5 Millionen USD dotierten IBM Watson AI XPRIZE Challenge bekannt gegeben. Der fünfjährige globale Wettbewerb wurde 2016 ins Leben gerufen, um die Einführung von Technologien für künstliche Intelligenz (KI) voranzutreiben und kreative, innovative und mutige Anwendungsbeispiele der Technologie zu fördern, die wirklich skalierbar sind, um die großen Herausforderungen der Gesellschaft zu lösen.

Der erste Platz geht an Zzapp Malaria, den zweiten Platz belegt Aifred Health, gefolgt von Marinus Analytics. Diese Finalisten wurden aus einem Pool von 10 Halbfinalisten ausgewählt, nachdem diese ihre Lösungen bei einer Veranstaltung im vergangenen Jahr im TED-Hauptquartier in New York City vor einer Jury präsentiert hatten. Die Teams erhalten einen Hauptpreis in Höhe von 3 Millionen USD, einen Preis für den zweiten Platz in Höhe von 1 Million USD und einen Preis für den dritten Platz in Höhe von 500.000 USD. Insgesamt nahmen über 150 Teams aus der ganzen Welt an dem Wettbewerb teil.

„Nach fünf Jahren harter Arbeit und Einsatz freut sich XPRIZE, Zzapp Malaria als Gewinner des Hauptpreises des IBM Watson AI XPRIZE bekannt zu geben“, sagte Anousheh Ansari, CEO von XPRIZE. „Zzapp Malaria, Aifred Health und Marinus Analytics sind Vorreiter in Sachen KI, und wir freuen uns darauf, aus erster Hand zu sehen, welchen positiven Einfluss sie auf unsere Zukunft haben werden.“

„Jeder der drei Finalisten des IBM Watson AI XPRIZE stellt unter Beweis, was möglich ist, wenn die Kraft der KI genutzt wird, um einige der größten Herausforderungen der Welt zu lösen“, sagt Daniel Hernandez, General Manager, IBM Data und AI. „Es ist sehr inspirierend zu sehen, wie die KI-Technologien, die wir bei IBM entwickelt haben, diesen Organisationen helfen, ihre Good-Tech-Lösungen zu realisieren und zu skalieren, um einen positiven gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben.“

Zzapp Malaria hat seinen Firmensitz in Tel Aviv, Israel, und setzt sich für die Ausrottung von Malaria ein. Die KI-Technologie des Teams zielt darauf ab, die größten Herausforderungen von Kampagnen zur Malariabekämpfung zu bewältigen, indem benutzerdefinierte Modelle erstellt werden, die mit Tools wie IBM Watson Studio for Cloud Pak for Data erstellt werden, um die Anzahl der wetterbedingten Kleingewässer vorherzusagen und so den Zeitpunkt für den Beginn von Larvizideinsätzen zu optimieren.