Sachwert-Ticker: reconcept-Vermögensanlage zu 60 % platziert, Verifort Capital erwirbt Service-Einrichtung, Wattner übernimmt neues Solarkraftwerk

reconcept RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II zu 60 % platziert

Der reconcept RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II ist zu 60 Prozent platziert, der Verifort Capital HC1 erwirbt ein zweites Objekt - diese und weitere News im Überblick.

Der reconcept RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II ist nun bereits zu 60 Prozent platziert. Die Vermögensanlage investiert in Gezeitenkraftwerke in der kanadischen Bay of Fundy, die mit einem weltweit einzigartigen Tidehub von 13 bis 16 Metern ideale Voraussetzungen für das Kraftwerk bietet. Nach dem erfolgreichen Stapellauf der ersten Plattform FORCE ONE im Frühjar 2021 durchläuft die Anlage derzeit letzte technische Verfahren. Derzeit wird unter anderem an der nächsten Generation von Rotorblättern für Gezeitenströmungsturbinen gearbeitet, um das Gezeitenpotenzial der Bay voll ausschöpfen zu können. Projektpartner für die „EvoFoil“ genannte Innovation sind die Leibniz Universität Hannover (LUH) und ihr Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW). Das Projekt erhält Förderungen von kanadischer wie auch von deutscher Seite: Das Industrial Research Assistance Program (IRAP) und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützen das Vorhaben finanziell.