Model 3 und Model Y angeblich ausverkauft - Gerüchte treiben Teslas (TL0) Kurs

San Francisco 24.06.2021 - Die Papiere des Autobauers Tesla klettern am Donnerstag deutlich. Gestern hatte es ein Update von Morgan Stanley gegeben. Heute machen Gerüchte die Runde, laut denen die Model 3 und Y ausverkauft sein sollen.



Vor einigen Tagen wurde in einigen Blogs und Medien darauf hingewiesen, dass die Lieferzeit für Teslas Model 3 und Model Y recht lang geworden ist. Am Donnerstag berichtete nun der Tesla-Bulle Sawyer Merritt via Twitter, dass er von zwei Quellen gehört haben will, dass Tesla ungefähr in der nächsten Woche für das gesamte dritte Quartal ausverkauft sein soll. Merritt schieb, dass die Nachfrage massiv steige und dass das Long Range Model Y bis September ausverkauft sein soll.





