Wiesbaden (ots) - Das Jahr 2020 war für die Bauwirtschaft trotz Corona-Pandemiesehr zufriedenstellend. Der Umsatz im Bauhauptgewerbe ist mit rund 5 % zwaretwas schwächer als im Vorjahr gestiegen, der Bausektor entwickelte sich damitallerdings deutlich besser als die Gesamtwirtschaft. Davon haben auch dieSozialkassen der Bauwirtschaft (SOKA-BAU) profitiert. "Das vergangene Jahrverlief für SOKA-BAU erneut erfolgreich. Deshalb konnten wir die Baubetriebe inder Pandemie auch unbürokratisch und flexibel bei der Abwicklung derSozialkassenverfahren unterstützen, zum Beispiel durch eine zeitweise kostenloseStundungsmöglichkeit der Sozialkassenbeiträge", resümierte VorstandsmitgliedGregor Asshoff bei der diesjährigen Haupt- und Mitgliederversammlung derZusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) und der Urlaubs- undLohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK). ULAK und ZVK treten unter dergemeinsamen Dachmarke SOKA-BAU auf. Sie sichern die Urlaubsansprüche derArbeitnehmer und finanzieren die Berufsausbildung sowie die zusätzlicheAltersversorgung in der Branche.Auch der Ausbildungsmarkt hat sich in der Bauwirtschaft im vergangenen Jahrerneut deutlich besser entwickelt als in anderen Branchen. So stieg die Zahlneuer Bau-Azubis im vergangenen Jahr um rund 5 %, während siebranchenübergreifend um fast 10 % abnahm. Die Zahl aller Azubis in derBauwirtschaft hat mit mehr als 41.000 den höchsten Stand seit dem Jahr 2002markiert. "Die erneut deutlich bessere Entwicklung des Bau-Ausbildungsmarktesist ein Erfolg der überbetrieblichen Finanzierung der Ausbildung, an der sichalle Betriebe beteiligen und die ebenfalls durch SOKA-BAU abgewickelt wird",sagte Vorstandsmitglied Dr. Gerhard Mudrack. Dieses Modell sei auch nötig, weilder Fachkräftebedarf in der Branche aufgrund des demographischen Wandels sogarnoch zunehme. Mudrack begrüßte in diesem Zusammenhang, dass das Projekt"Berufsstart Bau", das jungen Menschen den Weg in eine Ausbildung in der Brancheerleichtern soll, im vergangenen Jahr verlängert wurde. Außerdem konnten dieüberbetrieblichen Ausbildungszentren, die coronabedingt mit erheblichenEinnahmeausfällen belastet waren, durch höhere Zahlungen unterstützt werden.Auch die Zahl der Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe ist im vergangenen Jahr weiterum rund 2 Prozent auf knapp 795.000 gestiegen. Die gezahlten Bruttolöhne derrund 76.000 Baubetriebe, die gleichermaßen von den geleisteten Arbeitsstundenund der Lohnentwicklung abhängt, stieg um fast zwei Prozent und damit deutlichschwächer als im Vorjahr.Die Bilanzsumme von SOKA-BAU ist 2020 um fast 900 Millionen auf 10,4 MilliardenEuro gestiegen. Davon entfielen 7,6 Milliarden Euro auf die ZVK und 2,8Milliarden auf die ULAK. Beide Kassen haben im vergangenen Jahr insgesamt mehrals 1,4 Mio. in- und ausländische Betriebe, Arbeitnehmer, Azubis und Rentnerbetreut. Mit mehr als 1,6 Mio. Versicherten ist die ZVK zudem die größtePensionskasse Deutschlands.Trotz großer Kursschwankungen konnte auch 2020 wieder ein herausragendesKapitalanlageergebnis erzielt werden. Vorstand Gregor Asshoff: "DieBauwirtschaft konnte sich auch im vergangenen Jahr auf das hervorragendeManagement ihrer Kapitalanlagen durch SOKA-BAU verlassen. Wir können auchweiterhin eine sehr gute, stabile Rendite zusagen." Das bescheinigten auch dieerneuten Auszeichnungen der Kapitalanlage und des Risikomanagements von SOKA-BAUsowie die Prüfberichte des BaFin. Vorstand Dr. Gerhard Mudrack ergänzt: "Ineiner Zeit, in der immer häufiger über finanziell angeschlagene Pensionskassenund nicht mehr erfüllbare Versprechen bei der Altersvorsorge zu lesen ist, setztSOKA-BAU damit ein wichtiges Zeichen für die Kunden."Pressekontakt:Dr. Michael Horn, Tel.: 0611/707-2304, mailto:presse@soka-bau.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/54461/4951473OTS: SOKA-BAU