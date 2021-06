Nach Apple hat nun auch Microsoft den Sprung in den Club der 2 Billionen US-Dollar Unternehmen geschafft. Bei wallstreet:online verrät Finanz-Blogger Philipp Haas, welche Tech-Aktien aktuell seine Favoriten sind.

Im Pandemie-Jahr 2020 war die Gruppe der US-amerikanischen Tech-Giganten – besser bekannt als FAANGM – der maßgebliche Treiber der Post-Corona-Rallye. Online-Services waren im Lockdown heiß begehrt und die Big Tech-Aktien galten für viele Anleger als eine sichere Bank.

Doch in 2021 eilen die Börsenlieblinge aus dem Silicon Valley nicht mehr im Gleichschritt von einem Rekordhoch zum nächsten. Weltweite Impfkampagnen und das Hochfahren der Wirtschaft in vielen Ländern hat stattdessen den in der Pandemie abgestraften Value-Werten zu einer Rallye verholfen. Die FAANGM-Gruppe hat sich in den vergangenen Monaten sehr unterschiedlich entwickelt. Das zeigt ein Blick auf die Kurscharts seit Jahresbeginn.