Aktien-Musterdepot 7/2021: Stabil in den Sommer

Obwohl bei einzelnen ­Musterdepotwerten in den zurückliegenden Wochen signifikante Kursbewegungen – in beide Richtun­gen – zu beobachten waren, verlief die Entwicklung des gesamten Depots weit ­weniger spektakulär. In der Monatsbetrachtung ging es leicht aufwärts, was uns angesichts einer eher defensiven Ausrichtung durchaus zufriedenstellt. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang zu …