BERLIN (dpa-AFX) - Wachsende Sorgen trotz sinkender Inzidenzzahlen: Die Bundesregierung mahnt zur Vorsicht wegen der in Deutschland und Europa um sich greifenden Delta-Variante des Coronavirus. "Ich appelliere an alle Reisenden, sich sorgsam über das Infektionsgeschehen zu informieren, Testangebote anzunehmen und die Quarantänepflichten ernst zu nehmen", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn dem "Handelsblatt" (Donnerstag). Kanzlerin Angela Merkel forderte auf einem EU-Gipfel in Brüssel einheitlichere Regeln der Mitgliedstaaten für Einreisende aus Gebieten mit der gefürchteten Variante. Diese gilt nicht nur als besonders ansteckend - es gibt auch Hinweise, wonach sie zu schwereren Krankheitsverläufen führen kann.

Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) wächst der Anteil der als besorgniserregend eingestuften Delta-Variante in Deutschland deutlich - bei insgesamt weiter rückläufiger Sieben-Tage-Inzidenz von zuletzt 6,6 Infektionen auf 100 000 Einwohner (Stand 24.6.). Im Vergleich zur Vorwoche verdoppelte sich der Anteil in einer Stichprobe fast auf 15,1 Prozent, wie aus einem RKI-Bericht vom Mittwochabend hervorgeht.

Die Angabe bezieht sich allerdings auf die Woche vom 7. bis 13. Juni, weshalb befürchtet wird, dass der Anteil inzwischen - rund zwei Wochen später - weit höher ist. Denn die Daten weisen eine ungefähre Verdopplung im Wochentakt aus: zuletzt dreimal in Folge von 4 auf 8 auf 15 Prozent. Dieses Tempo war auch schon in anderen Ländern beobachtet und von Fachleuten befürchtet worden. Noch vor einigen Wochen hatte sich der Anteil der inzwischen in allen Bundesländern nachgewiesenen Variante laut RKI deutschlandweit recht konstant auf niedrigem Niveau bewegt.

Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte am Mittwoch im Bundestag mit Blick auf die Delta-Variante vor Rückschlägen gewarnt. "Wir dürfen jetzt das, was wir gemeinsam erreicht haben, nicht leichtfertig riskieren", mahnte die CDU-Politikerin. Zwar sei die dritte Welle gebrochen - die Pandemie aber nicht vorbei. Die etwa in Portugal und Russland stark steigenden Neuinfektionen mit der Delta-Variante sowie der auch in Deutschland steigende Anteil an den Infektionen müsse "Warnung und Auftrag zugleich sein". Zurzeit hat Deutschland 14 Länder als Virusvariantengebiete eingestuft, darunter Großbritannien.