NFON beteiligt sich am Meetecho und schließt Kooperation

NFON meldet eine strategische Kooperation mit der italienischen Meetecho, an der man sich zudem mit 24,9 Prozent der Anteile beteiligen werde. „Gleichzeitig wurde eine Service- und Kollaborationsvereinbarung getroffen, um das weitere Potenzial des Janus WebRTC Servers in den Produktportfolios beider Unternehmen gemeinsam zu heben”, so NFOn. Zu finanziellen Details des Deals nimmt das Unternehmen am Donnerstag keine Stellung.Mit ...