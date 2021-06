Warum sollten Sie in zeitgenössische Kunst investieren?

Wie jede Investition ist auch die Investition in zeitgenössische Kunst nicht ohne Risiko.

Dennoch können die Vorteile sowohl in finanzieller als auch in ästhetischer Hinsicht die persönlichen Erwartungen und die des Marktes übertreffen.

1. Der Kunstmarkt und seine Trends

In den letzten Jahren haben Investitionen in den Kunstmarkt deutlich zugenommen, wobei Sammler*innen zunehmend in zeitgenössische Kunst investieren. Dass der Kunstmarkt eine florierende Investitionslandschaft ist und in Zukunft bleiben wird, lässt sich an dem jahrzehntelangen Anstieg des Gesamtwertes der Verkäufe ablesen. Covid-19 löste zudem einen exponentiellen Boom der Online-Verkäufe aus. Aufgrund der erhöhten Sicherheit und Transparenz des Online-Kaufs werden die Online-Umsätze voraussichtlich hoch bleiben.

Der Hiscox-Bericht stellt auch eine Diversifizierung der Käufer*innen fest, wobei viele junge und erstmalige Sammler*innen sich für den Online-Kauf entscheiden. Im letzten Jahr ist SINGULART zu einer der führenden online Kunstgalerien herangewachsen und ein wichtiger Spieler auf dem Kunstmarkt geworden.

2. Risiko und Ertrag

Was sind also die Risiken? Die Investition in Kunst gilt als mittel- bis langfristige Anlage. Es kann Jahre dauern, bis Ihr Kunstwerk die Bekanntheit erlangt, um bei einer Auktion oder in größeren Blue-Chip-Galerien verkauft zu werden. Signifikante Gewinne können auftreten, Sie sollten aber davon ausgehen, dass Sie Ihr Kunstwerk für mindestens fünf bis zehn Jahre in Ihrem Portfolio behalten. Und selbst dann gibt es keine Garantien für einen Wertanstieg.

Jedoch hat die Investition in Kunst einen weiteren Vorteil: Sie wertet Ihren Lebensraum auf, verwandelt ihn und gibt ihm neuen Glanz. Durch Gemälde und Skulpturen sind Sie in der Lage, Ihren Raum so zu gestalten, dass er Ihren Stil und Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Darüber hinaus haben Sie durch die Investition in zeitgenössische Kunst die zusätzliche Genugtuung zu wissen, dass Sie mit Ihrer Investition lebende Künstler*innen unterstützen.

Um die Risiken zu minimieren, ist eine eigene Marktforschung entscheidend um ein Stück zu finden, das alle Ihre Bedürfnisse erfüllt. Wenn Sie sich für einen Künstler oder eine Künstlerin entscheiden, sollten Sie sich Lebenslauf und Portfolio ansehen. Um Ihnen dabei zu helfen, erfolgreiche Künstler*innen zu erkennen, hat SINGULART Etiketten geschaffen. Zum Beispiel sind "Anerkannte Künstler" vom Kunstmarkt hoch bewertet, und "Junges Talent" sind aufstrebende Künstler*innen, die trotz des frühen Stadiums ihrer Karriere die Aufmerksamkeit des globalen Kunstmarktes auf sich gezogen haben.

Diese Abzeichen helfen aus den über 10.000 Künstlerinnen und Künstler, diejenigen selektionieren zu können, die zum eigenen Investitionsziel passen. Aufstrebende Künstler*innen bieten oft die perfekte Gelegenheit für Erstkäufer, da ihre Kunstwerke preislich erschwinglicher sind, während ein erfahrener Kunstschaffender mit vielen Einzelausstellungen auf dem Buckel eher für diejenigen geeignet ist, die über ein größeres Budget verfügen und ihr Investitionsportfolio diversifizieren möchten.

3. SINGULARTs Kunstschaffende

SINGULART legt großen Wert auf die Investierbarkeit der repräsentierten Künstlerinnen und Künstler. Unter der Betreuung von SINGULART haben Kreative wie Niki Hare, Pieter Ceizer, Laurence de Valmy und Kiseok Kim einen Karrieresprung erlebt. Casey Mckee zum Beispiel verkaufte in den frühen 2000er Jahren Kunstwerke unter 2.500 €. Seine Preise sind im Durchschnitt um den Faktor 7 und in diesem Jahr sogar um den Faktor 10 gestiegen wie in der Graphik deutlich gemacht wird. Er ist ein Künstler, den man im Auge behalten sollte und der sich damit perfekt für eine Investition eignet.

Wertentwicklung Casey Mckee