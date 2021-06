Inzwischen werden mehr Bitcoin über den umstrittenen Stablecoin Tether gekauft als durch echte US-Dollars. Sollte Tether nicht durch den US-Dollar gedeckt sein, könnte dies auch zum Crash des Bitcoin führen.

Eine Untersuchung der New Yorker Generalanwaltschaft kam schließlich zum Schluss, dass die virtuelle Währung Tether in der Vergangenheit mindestens zeitweise nicht voll gedeckt war. Generalstaatsanwältin Letitia James erklärte Ende Februar dieses Jahres: „Die Behauptung von Tether, dass seine virtuelle Währung zu jeder Zeit vollständig durch US-Dollars gedeckt war, ist eine Lüge“.

Unter anderem ging es um einen Vorfall vom 2. November 2018: Laut der New Yorker Generalanwaltschaft soll Tether Limited zeitweise hunderte Millionen US-Dollar seiner Einlagen auf Konten der Krypto-Börse Bitfinex verschoben haben. So sollte eine Zahlungsunfähigkeit von Bitfinex verhindert werden. Das Geld wurde später von Bitfinex zurückgezahlt.

Tether Limited, iFinex – der Betreiber von Bitfinex – und die New Yorker Generalanwaltschaft einigten sich schließlich auf einen außergerichtlichen Vergleich: Gegen die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 18,5 Millionen US-Dollar wurde das Verfahren eingestellt. Außerdem verpflichteten sich die beiden Unternehmen sämtliche Geschäftstätigkeiten im US-Bundesstaat New York einzustellen und allgemein für mehr Transparenz zu sorgen.

Im Mai legte Tether Limited nun erstmals seine Reserven offen – ein Finanzaudit fand nicht statt. Dabei zeigte sich, dass Bargeld weniger als drei Prozent der Reserven von Tether Limited ausmacht. Mehr als die Hälfte von Tethers Reserven besteht hingegen aus Geldmarktpapieren, einer Form der Schuldverschreibungen. Weitere 18 Prozent werden in Treuhandanlagen gehalten, mehr als zwölf Prozent in besicherten Krediten und fast zehn Prozent in Unternehmensanleihen, Fonds und Edelmetallen, so die Financial Times (FT).

Das Problem: Die von Tether aufgeführten Assets sind keinesfalls risikolos. Denn nur Bargeld und Staatsanleihen gelten als weitestehend risikolos, diese machen aber nur fünf Prozent der Reserve von Tether Limited aus. Es bleibt auch unklar, wie das Rating der Schuldverschreibungen ist.

Damit könnte von Tether für den Krypto-Markt und insbesondere den Bitcoin, ein erhebliches Risiko ausgehen, sollte Tether Limited beispielsweise wegen riskanter Finanzprodukte zahlungsunfähig werden. Schließlich findet inzwischen die Mehrheit des Bitcoin-Handels über Tether statt, berichtet das Manager Magazin. Rund viermal so viel Bitcoins werden mit Tether gekauft wie mit echten US-Dollars.

Tatsächlich ist die Marktkapitalisierung von Tether seit März 2020 von rund vier Milliarden US-Dollar auf aktuell mehr als 62 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das zeigen Daten des Analysehauses CoinMarketCap.org. Damit ist Tether die nach Marktkapitalisierung drittgrößte Kryptowährung der Welt. Tether hat sogar das größte tägliche Handelsvolumen aller Kryptowährungen.

Sollte Tether nicht vollständig durch US-Dollar gedeckt sein, hätte dies auch erhebliche Auswirkungen auf den Bitcoin. Denn wenn Tether Limited mit ungedeckten Tether Bitcoins kaufen würde, könnte dies einen inflationären Effekt auf den Bitcoin haben.

Der deutsche Krypto-Experte Dr. Julian Hosp erklärt ausführlich in einem YouTube-Video welches Risiko aus seiner Sicht von Tether für den Bitcoin ausgehen könnte. Sollte sich Tether Limited als Betrug herausstellen, dann „könnten wir den Bitcoin an der 1000 US-Dollar Marke kratzen sehen“, schlussfolgert der Experte. Er hält dieses Szenario jedoch für recht unwahrscheinlich:





Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion