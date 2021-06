WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit deutlichen Zuwächsen geschlossen. Der Leitindex ATX gewann 1,08 Prozent auf 3471,11 Punkte. Gestützt auf überraschend positive Konjunkturdaten aus den zwei größten europäischen Volkswirtschaften legten die Aktienkurse europaweit zu.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni erneut deutlich verbessert. Der ifo-Index für das Geschäftsklima stieg auf den höchsten Stand seit November 2018. In Frankreich kletterte die Unternehmensstimmung gar auf ein 14-Jahreshoch. Auch in den USA standen am Nachmittag mehrere wichtige Konjunkturzahlen auf dem Kalender. Diese blieben aber hinter den Erwartungen zurück.