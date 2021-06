VIB Vermögen meldet mit dem Erwerb eines Grundstücks in Meitingen nahe Augsburg ein neues Entwicklungsprojekt. „Das Grundstück in Meitingen mit einer Größe von rund 63.000 Quadratmetern liegt unter infrastrukturellen Gesichtspunkten strategisch günstig und ist daher für die Ansiedlung diverser Branchen attraktiv”, so das m:access-notierte Immobilien-Unternehmen am Donnerstag. Hier kann eine vermietbare Fläche von 25.300 ...