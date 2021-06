Cloud-Startup Firebolt sammelt 127 Millionen US-Dollar in Series B ein und wächst weiter rasant. Expansion in Deutschland geplant

Tel Aviv, München (ots) - Der Anbieter aus Israel ermöglicht es Entwicklern, in

Sekundenschnelle große Datenmengen zu analysieren und plant 2021 die

Verdoppelung der Mitarbeiterzahl.



Der Cloud Data Warehouse Spezialist Firebolt sammelt 127 Millionen US-Dollar in

einer Series B Finanzierungsrunde ein, um weiter zu expandieren - auch in

Deutschland, teilte das Unternehmen heute mit. Die Zeit sei jetzt reif die

"Analyse von Big Data auf ein neues Level zu heben". Der Deutschland-Sitz des

Unternehmens ist in München. Für Firebolt CEO & Co-Founter Eldad Farkash war

dies eine einfache Wahl. Besonders die forschungsstarke Technische Universität

München mache die Stadt optimal, um mit Wissenschaftlern zu kollaborieren und

weltklasse Entwickler anzuziehen. Farkash ist ein Serien-Investor und führender

Big Data Experte. Vor Firebolt gründete er Sisense Inc, ein wachstumsstarkes

Analytics-Einhorn, saß in dessen Vorstand und war 14 Jahre lang dessen CTO.







Nachfrage von Tech-Unternehmen zu profitieren, die Datenanwendungen und

interaktive Analysen über Big Data erstellen. Die neuen Finanzmittel würden

jetzt dafür verwendet, die Produkt-, Engineering- und Go-to-Market-Teams weiter

auszubauen.



Seit seiner 37 Millionen US-Dollar Series A im Dezember 2020 ist Firebolt

weltweit bei Dateningenieuren und Softwareentwicklern gefragt.



In den vergangenen sechs Monaten hat Firebolt die Zahl seiner Mitarbeiter auf

100 verdoppelt, mit der Absicht, diese Zahl in den kommenden 12 Monaten erneut

zu verdoppeln. Zusätzlich zu dem starken Wachstum in den USA, baut Firebolt

gerade in München, Zürich, London, Dublin, Kiew und Cluj sechs weitere Standorte

auf, die sich zum Hauptsitz in Tel Aviv gesellen.



Neu verpflichtet wurde Keenan Rice, Mitglied des Gründungsteams von Looker. Er

wird als General Manager die US-Aktivitäten von Firebolt leiten, und den

US-Hauptsitz in San Francisco aufbauen. Da passe es, dass Firebolt im Zuge

seines explosiven Wachstums einige der weltweit fortschrittlichsten

Tech-Unternehmen als Kunden gewinnen konnte, so Farkash.



Neue Investoren sind Dawn Capital und K5 Global. Alle Investoren der vorherigen

Runde sind auch wieder mit an Bord, einschließlich Zeev Ventures, TLV Partners,

Bessemer Venture Partners und Angular Ventures.



Firebolt CEO Eldad Farkash: "Der Cloud-Data-Warehouse-Markt wächst seit Jahren

sehr stark und hat Unternehmen dabei geholfen, die Komplexität zu reduzieren,

die mit traditionellen On-Premises-Lösungen verbunden ist. Die Cloud hat

Unternehmen jedoch auch dazu gebracht, immer größere Datenmengen zu speichern,



