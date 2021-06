C.H. Robinson verzeichnet Wachstum von 654% im Bereich erneuerbare Energien

EDEN PRAIRIE, Minnesota (ots) -



- Das Logistikunternehmen reagiert mit seinem Serviceangebot auf die zentralen

logistischen Herausforderungen und die steigende Nachfrage



C.H. Robinson (http://www.chrobinson.com/de) , ein weltweit führendes

Logistikunternehmen, verzeichnet ein Wachstum von 654% in den letzten drei

Jahren bei Logistikleistungen für Kunden aus dem Bereich erneuerbare Energien.

C.H. Robinson unterstützt diese Unternehmen bei ihren wachsenden

Herausforderungen: Um die Nachfrage nach Wind- und Solarenergie decken zu

können, müssen nicht nur Störungen in der globalen Lieferkette überwunden,

sondern auch mit den Projekten verbundene Risiken, Schäden, Komplexität und

Kosten reduziert werden. Die Herausforderungen entstehen durch das Pariser

Klimaabkommen und durch das Ziel, Treibhausgase zu reduzieren sowie die Kosten

für erneuerbare Energien im Vergleich zu fossilen Brennstoffen zu senken.





C.H. Robinson verwaltet mit seiner intelligenten Lösung den Transport und dieLogistik im Bereich erneuerbare Energien(https://www.chrobinson.com/en-us/lp/renewable-energy/) - von der Herstellungüber die Installation bis zum Recycling. Das Ergebnis lässt sich sehen: Mitseinem Serviceangebot kann das Logistikunternehmen 14.000 Megawatt Energieerzeugen - genug Solarenergie, um 1,73 Millionen Elektroautos aufzuladen undgenug Windenergie, um eine Stadt wie London vier Monate lang mit Strom zuversorgen."Bei der Bewältigung der Klimakrise steht zu viel auf dem Spiel - solchekomplexen Projekte müssen gelingen", sagt Mike Short, President of GlobalForwarding bei C.H. Robinson. "Die Lücke zwischen den Nachhaltigkeitszielen undden für ihr Erreichen benötigten erneuerbaren Energien kann nur mit einerfunktionierenden Lieferkette geschlossen werden. Diese Lieferkette erstrecktsich über Kontinente: Windparks werden im Meer gebaut. Solarfarmen mit Millionenvon Paneelen entstehen in der Wüste. Allein für die Herstellung einesSolarpanels müssen etwa 40 verschiedene Komponenten in eine Fabrik transportiertwerden. Für diese Projekte gelten enge Zeitpläne und Budgets. Unternehmenriskieren Bußgelder in Millionenhöhe, wenn es irgendwo auf dem Weg zuVerzögerungen kommt."Unternehmen und Investoren aus dem Bereich der erneuerbaren Energien vertrauenauf C.H. Robinson nicht nur bei der Transportabwicklung, sondern auch bei derPlanung, dem Projektmanagement, der Expertise im Bereich der Zoll-Abwicklung,der Lagerhaltung und der Logistik vor Ort. In der Zusammenarbeit werden die