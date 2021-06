Internationaler, elektrifizierter und digitaler - SKODA AUTO stellt neue Unternehmensstrategie vor (FOTO)

Mladá Boleslav/Prag (ots) - > 'NEXT LEVEL - SKODA STRATEGY 2030': Erfolgreich

durch die Dekade der Transformation



> Stark in Europa: SKODA AUTO soll sich zu den fünf absatzstärksten

Autoherstellern Europas entwickeln



> Mehr E-Mobilität: Mindestens drei zusätzliche reine E-Modelle, Anteil an den

Verkäufen der Marke SKODA soll in Europa bis 2030 auf 50 bis 70 Prozent steigen







Russland und Nordafrika



> Simply Clever 2.0: SKODA AUTO als Benchmark für Simply Clever User Experience



> Umweltziele deutlich nachgeschärft: Reduzierung der Flottenemissionen bis 2030

um mehr als 50 Prozent im Vergleich zu 2020



> Ambitionierte Finanzziele: Kostenführerschaft im europäischen Kernwettbewerb,

nachhaltige Umsatzrendite von mindestens 8 Prozent



Mit der neuen 'NEXT LEVEL - SKODA STRATEGY 2030' steuert SKODA AUTO erfolgreich

durch dieses Jahrzehnt. Hinterlegt sind ambitionierte Ziele in den Bereichen

Internationalisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung. So soll sich der

tschechische Automobilhersteller bis 2030 zu den fünf absatzstärksten Marken

Europas entwickeln. In den Wachstumsregionen Indien, Russland und Nordafrika

will das Unternehmen zur führenden europäischen Marke werden. Gemeinsam mit

Partnern aus Politik und Wirtschaft und dem

zudem darauf ab, das Heimatland Tschechien zum Elektromobilitäts-Hub auszubauen,

um Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Auch konkrete Ziele für

Nachhaltigkeit und Diversität sind fest in der neuen Strategie verankert. Der

Fokus bei der Umsetzung liegt auf den beiden Leitmotiven Effizienz und

Einfachheit.



SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer erklärt: "Mit unserer neuen NEXT

LEVEL - SKODA STRATEGY 2030 geben wir konkrete Antworten, wie wir SKODA AUTO

erfolgreich durch den Transformationsprozess steuern und sicherstellen, dass das

Unternehmen 2030 noch stärker aufgestellt ist als heute. Die Marke hat

unglaubliches Potenzial. Das heben wir in den kommenden Jahren und setzen uns

ambitionierte Ziele: Wir wollen zu den fünf absatzstärksten Autoherstellern

Europas zählen, machen uns auf den Weg zur führenden europäischen Marke in den

Wachstumsregionen Indien, Russland und Nordafrika und entwickeln unseren

Heimatmarkt Tschechien zu einem Elektromobilitätszentrum, um Arbeitsplätze zu

sichern und neue zu schaffen. SKODA startet aus einer Position der Stärke in

gemeinsam mit dem Team von weltweit



