NanoTemper steigt mit Andromeda in den Markt für die Proteinproduktion ein und hilft Biopharma- und Auftragsforschungsinstituten, die Effizienz des Expressionsscreenings für Membranproteine zu steigern

NanoTemper Technologies, ein Unternehmen, das für die Entwicklung von biophysikalischen Tools für anspruchsvolle Charakterisierungsaufgaben bekannt ist, tritt mit der Veröffentlichung von Andromeda in den Markt für die Proteinproduktion ein. Es handelt sich dabei um ein Instrument, das optimale Expressionsniveaus und die thermische Stabilität von rekombinanten Membranproteinen in rohen Lysaten bestimmt – etwas, das mit derzeit verfügbaren Methoden oder Technologien allein nicht zu erreichen ist. Damit steigert Andromeda die Effizienz der Proteinproduktionsteams in Auftragsforschungsinstituten und in der Biopharmazie. Diese kommen nun viel schneller und mit den stabilsten Proteinen in die Aufreinigung, weil sie Erkenntnisse über die thermische Stabilität während des Expressionsscreenings gewonnen haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210624005939/de/