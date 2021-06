Colorsmith Custom At-Home Haarfarbe für Männer expandiert in ganz Europa und ist führend in der Zukunft der Haarpflege

Tech-Meets-Grooming-Marke führt individuell gestaltete Haarfarbe ein, einschließlich des allerersten Graureduzierungsprogramms zur subtilen Vermischung von Grautönen

EL SEGUNDO, Kalifornien, 24. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Colorsmith , das erstmals im Juni 2020 in den USA und kürzlich im April 2021 in Großbritannien eingeführt wurde, expandiert heute nach Europa und bietet Männern ein komplett individuelles, personalisiertes und müheloses Haarfärbeerlebnis zu Hause mit Optionen zur Grauabdeckung zu ihren Bedingungen. Die auf Bestellung hergestellten Männerhaarfarben von Colorsmith werden von professionellen, lizenzierten Coloristen in der Londoner Zentrale der Marke individuell hergestellt und sind niemals vorgemischt oder vorgefertigt. Jede Bestellung wird mit individueller Farbe, personalisierten, leicht verständlichen Anweisungen, Färbetools und Zugang zu Coloristen geliefert, die bei jedem Schritt helfen können.