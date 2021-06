Tableau vervollständigt neu gestaltetes Partnernetzwerk, um Kunden bei der Beschleunigung von Datentransformationen zu unterstützen

Änderungen erhöhen die Transparenz für Kunden über den Fokus und die Leistungsfähigkeit der Partner

SEATTLE, 24. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Tableau, die weltweit führende Analytik-Plattform (NYSE: CRM), hat heute sein neu gestaltetes Tableau Partner Network (TPN) fertiggestellt, das Kunden und Partnern eine Reihe neuer Vorteile bietet.

Das neu überarbeitete Programm ermöglicht es dem Partner-Ökosystem von Tableau, qualitativ hochwertige Kundenerfahrungen zu liefern und mehr Transparenz in Bezug auf das Engagement und das Fähigkeitsniveau der Partner von Tableau zu schaffen. Dies geschieht über ein neues Tiering-System, das die Partner in die Bereiche Reseller, Services und Technologie in den Stufen Premier (Top), Select und Member einteilt, die durch ein neu eingeführtes Branding gekennzeichnet sind. Kunden können nun leichter einen qualifizierten, lokalen Partner finden, da das Tableau Partner Network die Partner anhand von leistungsbasierten Kriterien in den Ländern, in denen sie geschäftlich tätig sind, im Vergleich zu global ausrichtet und bewertet.