Habu expandiert international und ernennt Tim Norris-Wiles zum Managing Director EMEA

Aufbauend auf dem enormen Wachstum im ersten Halbjahr 2021 ermöglicht die Data Clean Room Software von Habu, den Markenfirmen, den vollen Wert ihrer Daten im sicheren Rahmen zu nutzen, indem sie Messung, Targeting, Personalisierung und Zugang zu einzigartigen Erkenntnissen für die besten Marketingergebnisse bietet. Durch seine proprietären Methoden zur Cloud-Datenintegration und verteilten Datenverarbeitung setzt Habu seine Innovationen fort, die es Unternehmen wie Activision, ASICS, Insider und Digital Trends ermöglichen, sicher zusammenzuarbeiten und Daten in ihren Reinräumen vollständig zu nutzen.

Als Managing Director von EMEA wird Norris-Wiles die globale Wachstumsstrategie und Umsetzung von Habu überwachen. Er wird die internationale Vertriebsorganisation von Habu in Europa ausbauen und leiten und die Bereitstellung bahnbrechender Technologien und End-to-End-Lösungen sicherstellen, die den Kunden von Habu in der Region einen Mehrwert bieten.

„Wir freuen uns, Tim an Bord zu haben, um unsere Expansion auf dem europäischen Markt zu leiten“, sagte Habus CEO Matt Kilmartin. „Seine Leidenschaft für die Bereitstellung innovativer Lösungen mit Marktexpertise, Branchenbeziehungen und seine Erfolgsbilanz, Kunden mit Dateninitiativen zum Erfolg zu verhelfen, sind nur einige der Gründe, warum Tim eine so wichtige Personalentscheidung für unser Führungsteam ist. Habu war dieses Jahr damit beschäftigt, unser Führungsteam zu erweitern, und Tim ist eine weitere fantastische Ergänzung unserer wachsenden Gruppe von Weltklasse-Führungskräften."

Norris-Wiles kommt zu Habu, nachdem er zuletzt seine eigene Beratungspraxis betrieben hat, die sich auf die Unterstützung von Unternehmen bei der kommerziellen Expansion konzentriert und Beratungsdienste in den Bereichen Adtech, Martech, CDP und Datenstrategie anbietet. Zuvor war Norris-Wiles der erste kommerzielle Leiter im Markt für mParticle, baute seine EMEA-Niederlassung auf und etablierte sie als Marktführer. Vor mParticle war Norris-Wiles als Country Manager DACH für Krux (jetzt Salesforce) tätig.

„Digitales Marketing erlebt eine Reihe tiefgreifender Veränderungen in der zugrunde liegenden Logik“, sagte Norris-Wiles. „Als Branche müssen wir uns die neuen Arbeitsprinzipien Datenschutz und Souveränität zu eigen machen und die Zukunft auf diesen Säulen aufbauen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Habuis Team von routinierten Technoligievisionären könnte nicht besser darauf ausgerichtet sein, Kunden erfolgreich in die Zukunft zu bringen. Ich freue mich und fühle mich privilegiert, den Daten-Reinraum von Habu in die Region zu bringen und Kunden hier zu helfen, die heutigen Herausforderungen nicht nur zu meistern, sondern dadurch erfolgreich zu sein.“

Über Habu

Habu ist ein weltweit führender Anbieter von Daten-Reinraum-Software, die es Unternehmen ermöglicht, ohne Risiko vom Wert der Daten zu profitieren. Habu verbindet Daten intern und extern mit anderen Abteilungen, Partnern, Kunden und Anbietern auf datenschutzsichere und konforme Weise für eine bessere Zusammenarbeit, Entscheidungsfindung und Ergebnisse. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und Boston, Massachusetts. Weitere Informationen zu Habu Data Collaboration-Lösungen finden Sie unter www.habu.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210624006021/de/