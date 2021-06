Colorsmith(TM) Custom At-Home Haarfarbe für Männer expandiert in ganz Europa und ist führend in der Zukunft der Haarpflege

El Segundo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Tech-Meets-Grooming-Marke führt

individuell gestaltete Haarfarbe ein, einschließlich des allerersten

Graureduzierungsprogramms zur subtilen Vermischung von Grautönen



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3207024-1&h=3924784738&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3207024-1%26h%3D3035087997%26u%3Dhttps%

253A%252F%252Fwww.colorsmith.uk%252F%26a%3DColorsmith&a=Colorsmith (TM), das

erstmals im Juni 2020 in den USA und kürzlich im April 2021 in Großbritannien

eingeführt wurde, expandiert heute nach Europa und bietet Männern ein komplett

individuelles, personalisiertes und müheloses Haarfärbeerlebnis zu Hause mit

Optionen zur Grauabdeckung zu ihren Bedingungen. Die auf Bestellung

hergestellten Männerhaarfarben von Colorsmith werden von professionellen,

lizenzierten Coloristen in der Londoner Zentrale der Marke individuell

hergestellt und sind niemals vorgemischt oder vorgefertigt. Jede Bestellung wird

mit individueller Farbe, personalisierten, leicht verständlichen Anweisungen,

Färbetools und Zugang zu Coloristen geliefert, die bei jedem Schritt helfen

können.







Das Grau-Reduktions-Programm von Colorsmith ist das erste seiner Art, das fürMänner entwickelt wurde, die ihren Salz-und-Pfeffer-Look behalten oder ihregrauen Stellen im Laufe der Zeit allmählich abdecken möchten. Dieses neueProgramm hilft Männern, Fragen wie "Haben Sie etwas anderes mit Ihrem Haargemacht?" zu vermeiden - mit natürlich aussehenden und subtilen Ergebnissen überzwei bis drei Anwendungen.Angetrieben von der patentierten Farbmischtechnologie wurde Colorsmith von denMachern des preisgekrönten Haarfarbenherstellers https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3207024-1&h=4032947098&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3207024-1%26h%3D1248261071%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esalon.co.uk%252F%26a%3DeSalon&a=eSalon entwickelt, der seit über einem Jahrzehnt dieHeimhaarfarbe für Frauen revolutioniert hat."Da die weltweite Nachfrage nach individueller Anpassung und Bequemlichkeitweiter wächst, freuen wir uns sehr, die Präsenz von Colorsmith auf Europaauszuweiten und dazu beizutragen, den Prozess der Haarfärbung zuentmystifizieren, damit jeder Mann sein Haar mit Leichtigkeit und Vertrauenfärben kann", so Graham Jones, CEO von Colorsmith. "Jede Facette von Colorsmithwurde mit Bedacht entwickelt, um Männern ein komplett individuelles Erlebnis zubieten - von Anfang bis Ende."Colorsmith basiert auf Technik und Farbtheorie und ist für jeden Mann geeignet,egal wo er sich auf seiner Reise zur Haarfarbe befindet. Die getestete