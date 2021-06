Andersen Global unterzeichnet eine Kooperationsvereinbarung mit einer der größten Anwaltskanzleien in Lesotho Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 25.06.2021, 01:06 | 17 | 0 | 0 25.06.2021, 01:06 | Andersen Global baut seine Präsenz in Afrika im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit einer der größten Anwaltskanzleien in Lesotho, Webber Newdigate Attorneys, aus und erweitert damit die Präsenz des Unternehmens in der südlichen Region des Kontinents. Webber Newdigate Attorneys wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in der Hauptstadt Maseru. Die von Chambers Global ausgezeichnete und von PMR Africa regelmäßig prämierte Full-Service-Kanzlei bietet Rechtsdienstleistungen für lokale und internationale Mandanten, darunter Privatpersonen, Unternehmen, multinationale Konzerne, Behörden, Banken und halbstaatliche Organisationen. Die Kanzlei deckt außerdem eine Reihe von Branchen mit Kompetenzen in den Bereichen Steuern, Immobilien, Arbeitsrecht, Gesellschafts- und Handelsrecht, Rechtsstreitigkeiten, Bank- und Finanzwesen, Bergbau und Ressourcen, Einwanderung und Familienrecht ab. „Seit mehr als 40 Jahren liefert unser Team unseren Mandanten beständig qualitativ hochwertige Lösungen, auch für komplizierte Sachverhalte“, sagte Partner Alex de Wet. „Die Kultur von Andersen Global spiegelt die Werte unserer Kanzlei wider, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Fachleuten, um unseren Kunden ganzheitliche, unabhängige Lösungen in einer nahtlosen Weise zu bieten.“ Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Webber Newdigate hat sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet und ist ein wichtiger Akteur bei vielen großen Transaktionen im ganzen Land. Ihr Engagement in Sachen Verantwortung und ihre Kenntnis des Marktes machen sie zu einer großartigen Ergänzung unserer Plattform in der Region. Sie sind die führende Anwaltskanzlei im Land, und ich bin sicher, dass unsere Synergie die qualitativ hochwertigsten Lösungen für unsere Kunden in Lesotho und auch weltweit hervorbringen wird.“ Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 276 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210624006033/de/





