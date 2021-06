Shutterstock Editorial unterzeichnet eine exklusive Partnerschaft mit dem Promi-Fotografen Miles "Diggzy" Diggs

New York (ots/PRNewswire) - Bekannt für eklektisches Bildmaterial und

Promi-Porträts von A-List-Stars, darunter Rihanna und Taylor Swift, sind Diggzys

unverwechselbare Street-Style-Fotografien exklusiv bei Shutterstock erhältlich



Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Tools für

Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute eine exklusive

redaktionelle Partnerschaft mit dem führenden Celebrity-Streetstyle-Fotografen

Miles Diggs alias "Diggzy" bekannt. In seiner über ein Jahrzehnt andauernden

Karriere wurden Diggzys einzigartige Prominentenporträts in weltweiten

Publikationen veröffentlicht, darunter VOGUE, The New York Times und Vanity

Fair.







das etablierte Team von Shutterstock mit Nachrichtenteams, Redakteuren,

Journalisten, Verlegern und Sendern zu einem einzigartigen Concierge-Service für

den Zugang zu exklusiven Premium-Inhalten verbindet. Der Newsroom stellt sicher,

dass Shutterstocks redaktionelle Kunden Teil der Konversation in Echtzeit sind,

wenn es um aktuelle Meldungen geht, und dass sie die Konversation mit Trending

Content anführen. Als Teil der Partnerschaft werden Shutterstock und Diggzy

zusammenarbeiten, um den Newsroom-Kunden von Shutterstock weltweit neue

Celebrity-Streetstyle-Bilder und Candid-Porträts zur Verfügung zu stellen.



Diggzy strebte im Alter von 12 Jahren an, Fotograf zu werden, wobei sich der

Fokus seiner Linse im Alter von 15 Jahren auf Berühmtheiten verlagerte. Eine

zufällige Begegnung und ein offenes Porträt von Alicia Keys und Swizz Beats in

New York im Jahr 2012 begründete Diggzys Karriere als geschätzter

Promi-Fotograf. Bekannt für seine persönliche Herangehensweise und seine engen

Beziehungen zu prominenten Persönlichkeiten, sind seine einzigartigen Bilder zu

einem festen Favoriten bei Fotoredakteuren und Journalisten auf der ganzen Welt

geworden.



"Miles ist ein großartiger Promi-Fotograf unserer Generation, und ich könnte

nicht begeisterter sein, ihn in der Shutterstock-Familie willkommen zu heißen",

sagte Aaron St. Clair, Director of Editorial Content bei Shutterstock. "Ich

arbeite seit fast einem Jahrzehnt mit Miles zusammen, und seine Liebe zum Detail Seite 2 ► Seite 1 von 3



