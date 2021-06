Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zu Angela Merkel Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 25.06.2021, 05:34 | 17 | 0 | 0 25.06.2021, 05:34 | NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Angela Merkel: "Merkels Wertesystem blieb dabei stets der politischen Mitte verpflichtet. So sehr, dass sie allzu konservative Geister in der Union am liebsten nach wenigen Jahren im Amt abgelöst hätten. Doch Merkel verfügt über bemerkenswerte Steherqualitäten, all ihre Gegner bezahlten den Widerstand mit dem Verlust ihrer Einflusssphäre. Friedrich Merz ist wohl das schillerndste Beispiel einer ganzen von Merkel abgestraften Männerriege."/DP/jha



