Sant'Antonino, Schweiz, 25. Juni 2021. Interroll meldet zwei Großaufträge von einer führenden E-Commerce-Plattform in Nordamerika sowie von einem großen Modeunternehmen. Die Aufträge umfassen die Lieferung von horizontalen und vertikalen Quergurtsorterlösungen für insgesamt fünf Standorte und haben ein Volumen im unteren zweistelligen Millionenbereich in Schweizer Franken.

Die Sorterlösungen werden von mehreren Systemintegratoren an neuen und bestehenden Standorten der Anwender in den Vereinigten Staaten installiert. Aufgrund eines anhaltend hohen Wachstums der Verbrauchernachfrage via E-Commerce muss die bestehende Distributionsinfrastruktur beider Anwender schnell erweitert werden. Das bewährte Design der mechanischen Quergurtsorter-Plattform von Interroll ermöglicht es den Systemintegratoren, mit einer sechsmonatigen Vorlaufzeit für die Endanwender zu planen.

"Die bewährten Interroll Sorter wurden aufgrund ihres Erfolgs bei Großprojekten im amerikanischen Kurier-, Express- und Paketmarkt ausgewählt und passen auch perfekt in die E-Commerce- und Modedistribution", sagt Richard Keely, Executive Vice President Americas und Mitglied der Interroll Konzernleitung. "Die Fähigkeit der Sorter, eine hohe Bandbreite von Artikeln sortieren zu können, war ein entscheidender Faktor bei der Vergabe dieser spannenden Aufträge."



[IMAGE]



