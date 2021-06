Erfolgreicher Börsengang für das HBM-Portfoliounter-nehmen Monte Rosa Therapeutics

Monte Rosa Therapeutics (Nasdaq: GLUE), ein privates Unternehmen im Portfolio der HBM Healthcare Investments, erreichte mit dem gestrigen erfolgreichen Börsengang an der Nasdaq einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Durch die Ausgabe von 11.7 Millionen Aktien zu einem Preis von USD 19.00 nahm das Unternehmen USD 222 Millionen an neuem Kapital auf. Am gestrigen ersten Handelstag schloss die Aktie bei USD 21.18 (+11.5%).