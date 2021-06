---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

PolyPeptide Group ernennt Christina Del Vecchio zum General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung



Zug, 25. Juni 2021 - PolyPeptide Group AG, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Peptiden, hat heute die Ernennung von Christina Del Vecchio zum General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung bekannt gegeben. Sie wird ihre Funktion bei PolyPeptide am 1. September 2021 aufnehmen und auch als Generalsekretärin des Unternehmens fungieren.

PolyPeptide CEO Raymond De Vré sagt: «Wir freuen uns sehr, Christina Del Vecchio bei uns willkommen zu heissen. Sie kennt unser Unternehmen bereits sehr gut, da sie bei unserem vor Kurzem erfolgten Börsengang an der SIX Swiss Exchange eng mit uns zusammengearbeitet hat. Mit ihrer umfangreichen internationalen Erfahrung in der Beratung börsenkotierter Unternehmen sowie mit ihrer pragmatischen und geschäftsorientierten Denkweise bringt Christina die idealen Voraussetzungen mit, um in dieser neu geschaffenen Position die Weiterentwicklung unserer Organisation sowie das Wachstum unseres globalen Geschäfts zu unterstützen.»



Zu PolyPeptide stösst Christina Del Vecchio von Niederer Kraft Frey AG, einer führenden Schweizer Anwaltskanzlei mit Sitz in Zürich, wo sie seit 2013 tätig ist und 2018 Counsel wurde. Vor ihrer Zeit bei Niederer Kraft Frey AG war sie Associate bei Latham & Watkins LLP in deren Londoner Büro. Im Laufe ihrer Karriere hat Christina Del Vecchio zahlreiche Schweizer und internationale Unternehmen bei Geschäfts- und Finanzierungstransaktionen, im Wertpapierrecht, in Governance- und Compliance-Fragen sowie in weiteren rechtlichen Angelegenheiten beraten.