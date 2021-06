^ DGAP-News: Hornbach Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach setzt Umsatzwachstum im ersten Quartal 2021/22 fort

Kennzahlen der Hornbach-Gruppe für das 1. Quartal im Überblick

Kennzahlen Hornbach Holding AG & Co. KGaA 1. 1. Verände- Konzern Quartal Quartal rung (in Mio. Euro soweit nicht anders angegeben) 2021/22 2020/21 in % Nettoumsatz 1.678,1 1.577,0 6,4 davon Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 1.575,8 1.492,1 5,6 - Deutschland 814,9 808,4 0,8 - Übriges Europa 760,9 683,7 11,3 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (DIY) 4,3 % 17,5 % davon Teilkonzern Hornbach Baustoff Union 101,9 84,5 20,5 GmbH

Handelsspanne (in Prozent vom Nettoumsatz) 35,5 % 35,9 % EBIT 169,1 173,4 -2,5 Bereinigtes EBIT 1) 169,1 172,8 -2,2 davon Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 153,8 160,0 -3,9 Konzernergebnis vor Steuern 157,5 163,3 -3,5 Periodenüberschuss vor Gewinnanteilen 118,0 122,9 -4,0 anderer Gesellschafter

Ergebnis je Holding-Aktie (in Euro) 5,83 6,06 -3,8 Investitionen 55,1 27,1 >100 Sonstige Kennzahlen Hornbach Holding 31. Mai 28. Verände- AG & Co. KGaA Konzern 2021 Februar rung in % 2021 Eigenkapital in Prozent der 45,1% 44,2% Bilanzsumme

Anzahl der Einzelhandelsfilialen 2) 163 163 Verkaufsfläche nach BHB (in Tqm) 1.921 1.918 0,2 Mitarbeiter (Anzahl) 24.243 23.279 4,1

1) bereinigt um nicht-operative Aufwendungen und Erträge 2) davon 161 Bau- und Gartenmärkte sowie zwei Bodenhaus-Fachmärkte

- Hohe Kundennachfrage nach Baumarktprodukten hält an: Konzernumsatz mit einem Plus von 6,4 % über starkem Vorjahresquartal



- Online-Umsatz steigt um mehr als 70 % und überschreitet auf einer rollierenden

Zwölf-Monats-Basis erstmals die Marke von 1 Milliarde Euro.

- Bereinigtes EBIT mit 169,1 Mio. Euro nahe dem Rekordniveau des Vorjahres - langfristiger Profitabilitätstrend weiterhin deutlich höher als vor der Pandemie



- Prognose Gesamtjahr 2021/22 präzisiert: Leichtes Umsatzwachstum und bereinigtes EBIT zwischen 290 und 326 Mio. Euro erwartet

Bornheim/ Pfalz, 25. Juni 2021.

Die Hornbach-Gruppe (Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern) hat den Umsatz im ersten Quartal 2021/22 (1. März bis 31. Mai 2021) gegenüber dem Rekordniveau des Vorjahres nochmals gesteigert. Der Konzernumsatz legte um 6,4 % auf 1.678,1 Mio. Euro (Vj. 1.577,0 Mio. Euro) zu. Die Profitabilität ist im Jahresvergleich weiter signifikant höher als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) erreichte im Q1 2021/22 mit 169,1 Mio. Euro beinahe den historischen Höchststand des Vorjahresquartals (172,8 Mio. Euro). Der Vorstand hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 präzisiert. Aufgrund der guten Entwicklung im ersten Quartal, der unvermindert hohen Kundennachfrage nach DIY- und Bau-Sortimenten sowie den derzeit sichtbaren Fortschritten in der Pandemiebekämpfung rechnet die Hornbach-Gruppe bei allen Unsicherheiten im Gesamtjahr 2021/22 mit einem leichten Umsatzwachstum und einem bereinigten EBIT zwischen 290 Mio. Euro und dem Vorjahreswert in Höhe von 326 Mio. Euro.