Esri veröffentlicht neue globale Landbedeckungskarte 2020

Esri releases first-ever high-resolution (10-meter), 2020 global land cover map (Photo: Business Wire)

Die neue Karte wird jährlich aktualisiert, um die Erkennung von Veränderungen zu unterstützen und planetare Landveränderungen hervorzuheben, insbesondere im Zusammenhang mit den Auswirkungen menschlicher Aktivitäten. Die globale Landbedeckungskarte 2020 ist eine konsistente Karte der Landbedeckung für die ganze Welt, die auf den aktuellsten Satelliteninformationen basiert und mit anderen Datenschichten für grüne Infrastruktur, Nachhaltigkeitsprojekte und andere Naturschutzbemühungen kombiniert werden kann, die ein ganzheitliches Bild sowohl des menschlichen als auch des natürlichen Fußabdrucks auf dem Planeten erfordern. Später in diesem Jahr werden Esri und das Impact Observatory dieses neue Landbedeckungsmodell zur Verfügung stellen, um eine On-Demand-Landbedeckungsklassifizierung zu unterstützen, sodass die GIS-Community wöchentlich Karten für Projektgebiete erstellen kann.

„Dies ist ein kritisches Jahr für den Klimaschutz“, sagte Jack Dangermond, Gründer und Präsident von Esri. „Mit der UN-Klimakonferenz der Vertragsparteien (COP26), die internationale Parteien zusammenbringt, um eine Reihe gemeinsamer Ziele zu erreichen, freuen wir uns, unseren Teil dazu beizutragen, diese Karte Benutzern zur Verfügung zu stellen, die sich für die Gesundheit unseres Planeten einsetzen.“

Benutzer können die Karte auch in Verbindung mit anderen GIS-Layern wie Terrain, Hydrologie und mehr bearbeiten, die alle in ArcGIS Living Atlas of the World, der führenden Sammlung geografischer Informationen aus der ganzen Welt, verfügbar sind. Dazu gehören Karten, Apps und Datenebenen. Durch die veröffentlichten Visualisierungen werden Planer weltweit die Geografie um sie herum besser verstehen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und so Einblicke in Orte mit ausgeprägter Landbedeckung sowie menschliche Aktivitäten zu gewinnen, die sie beeinflussen.