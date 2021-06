DIESE PRESSEMITTEILUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, FREIGABE, ÜBERTRAGUNG, VERTEILUNG ODER WEITERLEITUNG DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN ODER NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, DER SCHWEIZ, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, FREIGABE ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Photon Energy Group sichert sich 7,7 Millionen Euro über Aktienplatzierung am Kapitalmarkt

- Das Angebot endete am 24. Juni 2021, 15:00 Uhr MESZ. Insgesamt wurden 5.000.000 Aktien zum Preis von PLN 7,0 gezeichnet, was einem Bruttobetrag von PLN 35,0 Mio. (ca. EUR 7,7 Mio.) entspricht.

- Die platzierten Aktien richten sich an qualifizierte Investoren und repräsentieren 8,33% des Grundkapitals der Gesellschaft. Dadurch wird der Streubesitz der Gesellschaft maßgeblich von 14,36% auf 22,69% erhöht.

- Die Gesellschaft beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für die Beschleunigung des Geschäftsentwicklung im Rahmen der kürzlich angekündigten Wachstumsstrategie 2021-2024 zu verwenden.



Amsterdam - 25. Juni 2021 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen"), ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gab heute die Ergebnisse des öffentlichen Angebots seiner bestehenden eigenen Aktien ("das Angebot"), die qualifizierten Investoren angeboten wurden, bekannt. Das Angebot der Aktien der Gesellschaft endete am 24. Juni 2021, 15:00 Uhr MESZ. Insgesamt wurden 5.000.000 Aktien zu einem Preis von PLN 7,0 gezeichnet, was einem Bruttobetrag von PLN 35,0 Mio. (ca. EUR 7,7 Mio.) entspricht.