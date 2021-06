FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag zunächst an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn ein Plus von 0,21 Prozent auf 15 622 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf würde der Dax seine Gewinne damit auf 1,1 Prozent steigern. Auch der EuroStoxx wird am Freitag etwas höher erwartet.

"Der Dax kann einem bisweilen wie ein Stehaufmännchen vorkommen", kommentierten die Experten der Helaba. "Einerseits zeigt sich seit geraumer Zeit, dass der Spielraum auf der Oberseite ausgereizt zu sein scheint, andererseits werden zwischenzeitliche Rücksetzer zügig wieder aufgeholt", hieß es in einem Kommentar der Landesbank. In diesem Modus bewegte er sich in den vergangenen Tagen zwischen 15 309 und 15 675 Punkten.