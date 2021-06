RBC belässt NIKE INC auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Beth Reed

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 183

Kursziel alt: 165

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 165 auf 183 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen des Sportartikelherstellers zum vierten Geschäftsquartal seien stark ausgefallen, schrieb Analystin Beth Reed in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick für das mittelfristige Wachstum spreche für den Wert und sei "recht beeindruckend". Es gebe noch erhebliches Potenzial für steigende Ergebnisse./mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 22:04 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 22:04 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.