Visa übernimmt die europäische Open-Banking-Plattform Tink

Visa (NYSE: V) gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Tink bekannt, einer europäischen Open-Banking-Plattform, die es Finanzinstituten, Fintechs und Händlern ermöglicht, maßgeschneiderte Tools, Produkte und Dienstleistungen für das Finanzmanagement europäischer Verbraucher und Unternehmen auf Basis ihrer Finanzdaten zu erstellen. Visa wird für die Übernahme von Tink einen Gesamtbetrag von 1,8 Milliarden Euro zahlen, einschließlich Bargeld und Halteprämien.

Über eine einzige API bietet Tink seinen Kunden die Möglichkeit, auf aggregierte Finanzdaten zuzugreifen, intelligente Finanzdienstleistungen wie Risikoeinblicke und Kontoverifizierung zu nutzen und persönliche Finanzmanagement-Tools zu erstellen. Tink ist in mehr als 3.400 Banken und Finanzinstitute integriert und erreicht so Millionen von Bankkunden in ganz Europa. Tink wird seine Marke und sein aktuelles Management-Team beibehalten, und der Hauptsitz wird in Stockholm, Schweden, bleiben.