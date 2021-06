Feierstimmung herrscht heute bei allen Ballard Power Systems-Aktionären. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund drei Prozent vorzeigen. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 15,70 EUR. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung bestätigt.

Fazit: Ballard Power Systems kommt heute kräftig unter die Räder.