Tesla arbeitet fieberhaft an der Umsetzung des „Full Self-Driving-“ (FSD-) System. Dabei baut das System auf nur 8 am Wagen verteilte Außenkameras auf. Im Vergleich dazu setzen die Konkurrenten von Tesla auf komplizierte Radar- und Lidarsensoren, welche zusätzlich auf hochauflösendes Kartenmaterial angewiesen sind. Die Vision von Elon Musk ist ein kameragesteuertes FSD, welches sich überall auf der Welt ohne teures Kartenmaterial zurechtfindet. Um sich dieser enormen KI-Leistung anzunähern, setzt Tesla auf einen der schnellsten Supercomputer weltweit. Gelingt Elon Musk diese Wette, winken seinem Konzern enorme Kostenvorteile pro verkaufter Einheit. Zusätzlich ist geplant, pro verkauftem FSD-Update 10.000 Dollar zu veranschlagen. Nachdem die Grenzkosten gegen Null gehen, eröffnet es dem Autobauer aufgrund des Alleinstellungsmerkmals eine weitere Einnahmequelle.

Zum Chart

Nach dem steilen Aufwärtstrend ab Oktober 2019 bis Anfang Januar 2021 hat der Kursverlauf der Teslaaktie eine Konsolidierung ausgebildet. Als Supportbereich dieser Konsolidierung hat sich eindeutig die Marke 546,64 US-Dollar herauskristallisiert, von der es aktuell mit großen Schritten in Richtung Widerstand bei 703,12 US-Dollar geht. Obwohl oder gerade weil der bekannte Shortseller Dr. Michael Burry große Shortpositionen auf Tesla hält, ist die Aktie anfällig für sogenannte „Short Squeeze“-Verläufe. Es ist möglich, dass Burry für eine große Zahl an Marktteilnehmern Vorbild ist und diese seine Shortstrategie kopieren. Steigt der Kurs aufgrund einer Marktschwankung, sind viele Spekulanten gezwungen, sich mit Tesla-Aktien einzudecken, was in eine Kaufpanik ausarten kann. Noch ist Tesla den Konkurrenten technisch voraus, langfristig sollte aber Michael Burry jedoch recht behalten. Fundamental hat das Tesla-Papier mit einem erwarteten KGV 2023 von 91 laut Burrys Einschätzung lächerlich hohe Niveaus erreicht.