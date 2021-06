Rubean AG: CCV und RUBEAN AG wachsen stärker zusammen

CCV und RUBEAN AG wachsen stärker zusammen

- Einbringung des Teilbetriebs CCV PhonePOS via Sachkapitalerhöhung in RUBEAN AG

- Gemeinsame Tap-to-Phone Entwicklung in RUBEAN gebündelt

- Umfangreiche Kooperation zur Erschließung großer Märkte vereinbart



München, 25. Juni 2021: Das Fintech-Unternehmen RUBEAN AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, R1B:GR) und die CCV Group (Hauptsitz Arnheim), werden ihre Partnerschaft weiter intensivieren und damit die wachsenden Tap-to-Phone Märkte erschließen. Basierend auf einer Absichtserklärung gemäß Ad-Hoc-Mitteilung vom 3. Juni 2020 haben die Parteien jetzt die Einbringung des Teilbetriebs "CCV PhonePOS" in die RUBEAN AG vereinbart. Die Transaktion wird im Wege einer Sachkapitalerhöhung unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die nächste Hauptversammlung der RUBEAN AG umgesetzt.

Parallel haben die Partner eine umfangreiche Kooperationsvereinbarung geschlossen, die in erster Linie die Durchführung von Entwicklung, Support und Vertrieb der gemeinsam entwickelten Software PhonePOS beinhaltet. Demnach wird die CCV Group künftig die Vertriebsaktivitäten der PhonePOS-Software in den D-A-CH- sowie in den Benelux-Staaten steuern, während RUBEAN den Vertrieb in Nord- und Südamerika, dem restlichen Europa sowie Asien, Ozeanien und Afrika aufbauen und verantworten wird.

Für die Sachkapitalerhöhung wurde basierend auf einem Wertgutachten des Teilbetriebs von CCV die Ausgabe von 600.000 neuen Aktien vereinbart. Da RUBEAN parallel bereits eine weitere Kapitalerhöhung, in diesem Fall in bar, beschlossen hatte, erhöht sich das Grundkapital voraussichtlich von 2.117.500 Euro auf 2.717.500 Euro. Die Gesamtzahl der RUBEAN-Aktien wird sich durch die Einbringung entsprechend auf 2.717.500 Stück ausweiten. Mit der Einbringung vereinigen CCV und RUBEAN die gemeinsam erarbeitete Lösung PhonePOS allein auf RUBEAN, die künftig stark wachsen wird. PhonePOS ist die führende Lösung für eine sichere, bargeldlose Bezahlakzeptanz unter der Verwendung eines Android-betriebenen Smartphones, ohne dass Zusatzgeräte erforderlich sind. In Deutschland hat die Sparkassen-Finanzgruppe bereits begonnen, die PhonePOS Lösung unter dem Namen "Sparkasse POS" bundesweit anzubieten. Weitere Großkunden sind die in Spanien und Lateinamerika führende BBVA-Finanzgruppe sowie der weltweit tätige Zahlungsdienstleister Global Payments aus Atlanta/USA. Die PhonePOS-Lösung, die als App auf einem herkömmlichen Smartphone installiert werden kann, wendet sich vor allem an kleinere Händlerbetriebe und Gewerbetreibende. Basierend auf Marktforschungen wurden europaweit 42 Millionen, sowie in den USA ein darüber hinaus beträchtliches Kundenpotential für PhonePOS identifiziert.