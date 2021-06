BARCLAYS belässt VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Kai Mueller

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Volkswagen-Vorzugsaktien vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Autokonzern dürfte sich im zweiten Quartal in volatilen Absatzmärkten solide entwickelt haben, schrieb Analyst Kai Mueller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte berücksichtigt in seinem aktualisierten Bewertungsmodell nun auch die jüngsten Absatzzahlen, nahm aber kaum Änderungen an seinen Schätzungen vor./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 20:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 04:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.