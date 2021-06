München (ots) -



- Sieben Prozent finanzieren gesamte Urlaubskosten per Dispo, zehn Prozent

teilweise

- 39 Prozent der Urlauber*innen überziehen das Konto mit mehr als 1.000 Euro

- Acht Prozent nutzen den Dispo mehr als zwölf Monate oder sind dauerhaft im

Minus



Nach den Lockerungen der Corona-Reisebestimmungen ist die Urlaubssehnsucht

vieler Deutscher groß. Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag von

CHECK24 werden 45 Prozent der Befragten in diesem Jahr Urlaub machen und dafür

Geld ausgeben (https://www.check24.de/files/p/2021/1/9/e/16726-2021-06-25_check2

4_zusaetzlichegrafik1_ratenkrediturlaub.jpg) oder haben dies schon getan.1)

Finanzielle Engpässe stellen dabei kein Hindernis dar: 17 Prozent der

Urlauber*innen sind bereit, für die Urlaubskosten ihr Konto mit einem

Dispositionskredit zu überziehen (https://www.check24.de/files/p/2021/e/e/8/1672

7-2021-06-25_check24_zusaetzlichegrafik2_ratenkrediturlaub.jpg) - das entspricht

einem Bevölkerungsanteil von fünf Millionen Deutschen.2) Dabei nutzen zehn

Prozent der Verbraucher*innen, die für Urlaub Geld ausgeben, den

Überziehungsrahmen für einen Teil der Urlaubskosten. Sieben Prozent finanzieren

die kompletten Ausgaben per Dispo. Vier Prozent nutzen für den Urlaub einen

Ratenkredit.







Corona-Krise nicht allein mit den Ersparnissen bestreiten" , sagt Christian Nau,

Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Den Urlaub per Dispo zu finanzieren hat

teure Folgen, denn Überziehungszinsen von über zehn Prozent sind nicht selten.

So steigt das Minus auf dem Konto Monat für Monat an."



39 Prozent der Urlauber*innen überziehen das Konto mit mehr als 1.000 Euro



Mehr als ein Drittel der Disponutzer*innen (39 Prozent) benötigt eine

vierstellige Summe für die Urlaubsfinanzierung. 17 Prozent über 1.500 Euro.

Etwas mehr als die Hälfte der Befragen gab an, mit bis zu 500 Euro (21 Prozent)

bzw. 501-1.000 Euro (36 Prozent) ins Minus zu rutschen. Das kostet

durchschnittlich 9,61 Prozent Zinsen.3) Für acht Prozent der Befragten sind das

längerfristige Kosten (https://www.check24.de/files/p/2021/6/4/d/16728-2021-06-2

5_check24_zusaetzlichegrafik3_ratenkrediturlaub.jpg) , denn sie nutzen den Dispo

für mehr als zwölf Monate (4 Prozent) oder sind dauerhaft im Minus (4 Prozent).



"Besonders langfristige Disponutzer*innen sollten ihr Konto mit einem

Ratenkredit ausgleichen und die teure Dauernutzung beenden" , sagt Christian

Nau. "Für solche Kredite fallen online nur etwa die Hälfte an Zinsen an und eine

geregelte Rückzahlung in monatlichen Raten bringt Ordnung in die eigenen

Finanzen."



Verbraucher*innen, die im vergangenen Jahr ihr Girokonto mit einem Ratenkredit



