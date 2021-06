Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei Ballard Power Systems zu erkennen. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund drei Prozent aufwarten. Mit diesem Kurssprung kostet das Papier nun 15,24 EUR. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund drei Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Der Hochpunkt liegt bei 15,70 EUR. Die Spannung bei Ballard Power Systems ist also auf dem Siedepunkt.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Denn demnach sind für Ballard Power Systems Abwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 19,92 EUR eingependelt hat. Ballard Power Systems liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind.

Fazit: Ballard Power Systems kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.