Tesla-Aktie im Plaid-Mode: Jetzt die bessere Wahl als die Volkswagen-Aktie?

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) hat in den letzten Monaten einen Teil ihrer wahnsinnigen Kursgewinne wieder abgegeben. In der Zeit sah es so aus, als würde nun Konkurrent Volkswagen (WKN: 766403) in den Fokus der Anleger geraten. Doch aktuell setzt die Tesla-Aktie wieder zur Erholung an und hat in diesem Monat schon fast 20 % auf zuletzt 693 US-Dollar zugelegt (Stand 24.06.2021). Da stellt sich die Frage, weshalb die Tesla-Aktie so stark steigt und vor allem, welcher der beiden Konzerne langfristig die bessere Wahl ist.

Tesla – der wertvollste Autohersteller der Welt

Die Tesla-Aktie hat in den vergangenen Jahren eine zumindest in der Automobilwelt beispiellose Rally hinter sich gebracht. Innerhalb von nur zwei Jahren hat sich der Wert verzehnfacht! Dadurch ist Tesla zum wertvollsten Autohersteller der Welt geworden und hat die etablierten, aber weitaus profitableren Konzerne weit hinter sich gelassen. Aber genau hier lauert die Gefahr. Tesla hat zwar im vergangenen Jahr zum ersten Mal in der Firmengeschichte ein Geschäftsjahr mit einem Gewinn abgeschlossen, aber eigentlich sind auch nur wenig mehr als 0,60 US-Dollar je Aktie zusammengekommen.