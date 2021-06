Kapitalforeningen Nykredit Invest - anmodning om suspension Nachrichtenquelle: globenewswire | 25.06.2021, 09:43 | 30 | 0 | 0 25.06.2021, 09:43 | Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille NAV. Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser. Følgende fonde er omhandlet: DK0016188733 Balance Defensiv NYKBD DK0016188816 Balance Moderat NYKBM DK0060441749 Balance Offensiv NYIBO Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45. Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S Martin Udbye Madsen, adm. direktør







