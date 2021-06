Broker-Boom – Auf die Details achten

Noch vor wenigen Monaten wäre es undenkbar gewesen, dass sich zahlreiche Kleinanleger in Foren absprechen und gemeinsam institutionelle Investoren wie Hedgfonds in die Knie zwingen. Spätestens seit den Kurskapriolen um Gamestop und AMC ist aber klar, dass sehr viel Geld an die Börse strömt. Dies gilt nicht nur in den USA, wo allein die Aufstockung des Arbeitslosengeldes um 300 Dollar pro Woche fast einer Verdopplung des durchschnittlichen Arbeitslosengeldes von knapp 350 Dollar pro Woche entspricht. Auch hierzulande ist die Anzahl der Anleger sprunghaft gestiegen. Pro-aktive Geldanlage verdrängt das alte Geschäftsmodell der Volksbanken und Sparkassen, deren hohe Gebühren wie aus einer anderen Zeit wirken.

Der Kundenansturm revolutioniert nicht nur die Brokerlandschaft, er spielt letztlich auch den Kunden selbst in die Karten. Mit zunehmenden Nachfrage steigt der Wettbewerb, was dem Anleger zugutekommt. Gerade Neulinge an der Börse sollten sich aber nicht von Werbeparolen wie kostenfreien Wertpapierhandel blenden lassen. „Entscheidend ist der Mix aus Leistung, Preisqualität und Kosten“, meint Norbert Betz, Leiter der Handelsüberwachung der Börse München/gettex.

Auf die Handelsqualität achten

Zweifelsohne zählt Trade Republic zu den angesagtesten Adressen. Ende vergangenen Jahres lag die Bewertung noch bei 730 Mio. Dollar, nach der jüngsten Finanzierungsrunde sind es bereits 5,3 Mrd. Dollar. Damit zählen die Berliner zu den wertvollsten privaten FinTechs in Europa und beeindrucken mit hohen Wachstumsraten. Zwei Jahre nach dem Launch nutzen bereits mehr als eine Million Kunden die App, etwa sechs Mrd. Euro an Kundengeldern werden verwaltet. Erstaunlich, denn beim Corona-Crash mussten zahlreiche Trader wegen Handelsausfällen tatenlos zuschauen. Offenbar verfängt die Marketingstrategie.