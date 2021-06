WIESBADEN (ots) - Preise für Wohnimmobilien, 1. Quartal 2021 (vorläufig)



+9,4 % zum Vorjahresquartal



+1,5 % zum Vorquartal



Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland sind im 1.

Quartal 2021 durchschnittlich um 9,4 % gegenüber dem 1. Quartal 2020 gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war diese

Preisentwicklung sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen zu

beobachten. Besonders deutlich stiegen die Preise für Wohnungen in Großstädten

über 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner mit +11,3 % und in den sieben größten

Metropolen (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf)

mit +11,1 % sowie für Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen

Kreisen (+11,3 %).







23.12.2020 in Kraft getretenen Gesetzes über die Verteilung der Maklerkosten bei

der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser um 0,3%

gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Während sie zwischen dem 4. Quartal

2019 und dem 4. Quartal 2020 noch deutlich angestiegen waren (+ 7,9 %), sanken

sie zum 1. Quartal 2021 um 6,5 % gegenüber dem Vorquartal. Neben den Kosten für

die Maklercourtage berücksichtigt der Preisindex für Erwerbsnebenkosten, der

Teil des Preisindex für selbst genutztes Wohneigentum ist, Grunderwerbsteuer und

Notargebühren.



Mit den Ergebnissen des aktuellen Quartals werden die Ergebnisse des Vorquartals

für den Häuserpreisindex regelmäßig revidiert. Zudem erfolgt mit der ersten

Veröffentlichung für das erste Quartal eines Jahres eine Revision des Vorjahres.

Diese Revisionen werden durchgeführt, um nachträgliche Meldungen von

Transaktionsdaten noch berücksichtigen zu können.



Für den bundesweiten Häuserpreisindex im Jahr 2020 ergibt sich eine

Revisionsdifferenz von 0,5 Prozentpunkten bezogen auf die Veränderungsrate zum

Vorjahr (vorläufiger Wert: +7,3 %, revidierter Wert +7,8 %).



Methodische Hinweise:



Es ist davon auszugehen, dass die Veränderungsraten zum Vorquartal in den

jeweils ersten Quartalen eines Jahres derzeit (insbesondere außerhalb der

Metropolen) leicht unterschätzt werden. Informationen dazu finden Sie auf

unserer Themenseite in den methodischen Erläuterungen



Weitere Ergebnisse zur Preisentwicklung von Wohnimmobilien nach sogenannten

siedlungsstrukturellen Kreistypen finden Sie im Themenbereich Bau- und

Immobilienpreisindex.



Zeitreihen des Häuserpreisindex (Wohnungen und Häuser insgesamt) auf Bundesebene

ab dem Jahr 2000 können über die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 61262-0001

bis 61262-0002) abgerufen werden. Zeitreihen zu den Erwerbsnebenkosten als

Teilindex des Preisindex für das selbst genutzte Wohneigentum finden Sie

ebenfalls in GENESIS Online (61262-0003 bis 61262-0004).



Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen

sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.



