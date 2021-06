Liva Healthcare bringt führende digitale Gesundheitsberatung zur Prävention und Behandlung von Diabetes und Übergewicht nach Deutschland (FOTO)

Kopenhagen/Berlin (ots) - Das dänische Unternehmen Liva Healthcare

(https://livahealthcare.com/?lang=de) ("Liva"), ein führender europäischer

Anbieter von digitaler Gesundheitsberatung zur Prävention und Behandlung von

Typ-2-Diabetes und Adipositas, gibt heute seine Expansion nach Deutschland

bekannt. Geschäftsführer für den deutschen Markt ist der Arzt und

Health-Unternehmer Dr. med. Philipp M. Schäfer.



Das Health-Tech-Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen und London, hat es sich seit

seiner Gründung 2015 zur Aufgabe gemacht, Menschen mit chronischen Krankheiten

wie Typ-2-Diabetes, Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu helfen. Dazu

bietet Liva ein personalisiertes Beratungsprogamm via App, das positive

Verhaltensänderungen fördert und Patienten individuell und angepasst an die

persönliche Lebenssituation auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil

begleitet.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Liva ist mit seiner Lösung bereits in acht Ländern aktiv. In Großbritannien,Irland, Australien, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Schweden und Spanienhat das Unternehmen schon gezeigt, dass es mit der Kombination aus skalierbaremGesundheitscoaching und persönlicher zwischenmenschlicher Beziehungennachweislich relevante klinische Ergebnisse erzielt. Das Programm ist besonderseffektiv bei traditionell schwer zu erreichenden sozioökonomischen Gruppen. Mitdem Markteintritt in Deutschland wird Liva einen weiteren Standort in Berlineröffnen.Weltweit arbeitet Liva mit relevanten Akteuren des öffentlichenGesundheitswesens, der Versicherungsbranche und aus dem Bereich Life Scienceszusammen und ist seit 2017 Partner des britischen Gesundheitssystems NationalHealth Service (NHS) für Englands weltweit führendes NationalenDiabetes-Präventionsprogramm. Zudem gibt es Kooperationen mit der StadtKopenhagen, den internationalen Krankenversicherungen AXA Health und BupaAustralia, sowie den weltweit aktiven Pharma-Unternehmen Novo Nordisk und Amgen.Auch in Deutschland möchte Liva mit seinen Gesundheitsberatungs-Programmenübergewichtige Menschen dabei unterstützen, ihren Gesundheitszustand zu managenund gesündere Gewohnheiten zu entwickeln, die sie langfristig in ihren Alltageinbinden können.Übergewicht und inaktiver Lebensstil als zwei der häufigsten Ursachen fürTyp-2-DiabetesEine im Juni 2021 veröffentlichte Studie der Technischen Universität München (https://www.ekfz.tum.de/fileadmin/PDF/Pressemitteilung_Ernaehrung_und_Bewegung_in_Zeiten_von_Corona_final_020621.pdf) zeigt, wie wichtig ein gesunder Lebensstilgerade in Zeiten von Homeoffice und Lockdown ist: Mehr als die Hälfte derErwachsenen in Deutschland bewegen sich weniger als noch vor einem Jahr.