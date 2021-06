Anlegerverlag CureVac mit sauberem Höhenflug Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 25.06.2021, 10:32 | 18 | 0 | 0 25.06.2021, 10:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Bullen geben heute bei CureVac den Ton an. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund zwei Prozent im Plus. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu CureVac erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Dieser Wendepunkt liegt bei 33,00 EUR. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen. Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. CureVac-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt. Fazit: Bei CureVac geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.





