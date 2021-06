---------------------------------------------------------------------------

PRESSEINFORMATION



Bio-Gate: Veränderung im Vorstand



Nürnberg/Bremen, 25. Juni 2021 - Mit Wirkung zum 30. Juni 2021 verlässt Dr. Amir Al-Munajjed, CTO im Vorstand der Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen das Unternehmen. Seine Aufgaben übernimmt ab sofort Dr. Bernhard Kleffner.



Dr. Al-Munajjed trat im Mai 2018 als Technical Director/CTO in das Unternehmen ein und wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2020 vom Aufsichtsrat zum Mitglied im Vorstand (CTO) der Bio-Gate AG bestellt. In den vergangenen Jahren war er maßgeblich für die Weiterentwicklung des Geschäftsfelds Medizintechnik verantwortlich. Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Dr. Al-Munajjed für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.



Die Aufgaben von Herrn Dr. Al-Munajjed wird Herr Dr. Bernhard Kleffner als neuer CTO/Technical Director ab sofort übernehmen. Der promovierte Physiker bringt seine mehr als 30-jährige Erfahrung im Management von F&E-Projekten und in der Medizintechnik in das Unternehmen ein. Zudem bekleidete Herr Dr. Kleffner mehrere Jahre die Position des Entwicklungsleiters bei einem international tätigen Implantat-Hersteller. Er wird bei der Bio-Gate den Ausbau des gesamten Entwicklungsbereichs verantworten.

Herr Dr. Kleffner war außerdem mehrere Jahre als Hauptabteilungsleiter eines großen Instituts für internationale Projekte im Biomedizinischen Bereich verantwortlich. Neben dem großen Erfahrungsschatz aus der Medizintechnik besitzt er damit eine hohe Expertise zur Entwicklung innovativer Produkte für die Dermakosmetik und Wundpflege. Herr Dr. Kleffner war bereits beratend für die Bio-Gate AG tätig und kennt das Unternehmen. In seinem Aufgabengebiet wird er für alle Technologien der Bio-Gate zuständig sein. Schwerpunktmäßig sollen dabei die Projekte aus Forschung und Entwicklung aufgegriffen, marktgerecht umgesetzt und in Einklang mit den unterschiedlichen Kundenanforderungen gebracht werden.