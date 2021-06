---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



Plan Optik AG: Virtuelle Hauptversammlung 2021 - Erfolgreicher Verlauf und positive Gesamteinschätzung



- Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen

- Zunehmende Normalisierung des Geschäftsverlaufs



- Kurzarbeit im gesamten Konzern beendet



Elsoff, 25.06.2021 - Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Plan Optik AG (ISIN DE000A0HGQS8), die aufgrund der Corona-Pandemie wie schon im vergangenen Jahr virtuell stattfand, haben die teilnehmenden Aktionäre allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit großer Mehrheit entlastet und die JPLH Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Biedenkopf, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 gewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten können auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.planoptik.com im Bereich Investor Relations eingesehen werden.



In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr und der anschließenden Generaldebatte erläuterte der Vorstand ausführlich die Konzernzahlen sowie die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche und stellte diese in den Kontext der andauernden Pandemie sowie der übergeordneten strategischen Entwicklung. Mit positivem Gesamturteil: Trotz starker Belastungen durch verringerte Abrufe wesentlicher Kunden aus der Medizintechnik bzw. der Automobilindustrie sowie substantiell höherer Materialkosten infolge von Lieferverzögerungen und Preiserhöhungen, konnte das Umsatzniveau einigermaßen gehalten und im zweiten Halbjahr wieder ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Gleichzeitig wurde die strategische Ausgangsposition für die künftige Entwicklung weiter verbessert und konsequent in innovative Technologien und zukunftsträchtige Entwicklungsprojekte investiert.