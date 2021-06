Die IATA stärkt die operative Skalierbarkeit durch den Wechsel zu Rimini Street für integrierte Support- und Anwendungsmanagementdienste für ihre SAP-Anwendungen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, der führende Drittanbieter-Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass die International Air Transport Association (IATA), der führende Handelsverband der kommerziellen Luftfahrt mit Sitz in Montreal, Kanada, für seine Anwendungen SAP ECC 6.0 und Business Objects auf Rimini Street Support and Application Management Services (AMS) umgestiegen ist. Da der kommerzielle Luftfahrtsektor stark von der COVID-19-Pandemie betroffen war, traf die IATA strategische Geschäftsentscheidungen, um die Krise zu bewältigen, einschließlich der Auslagerung wichtiger Elemente ihrer IT-Servicebereitstellung, um die Betriebskosten zu senken. Durch den Wechsel zu Rimini Street profitiert das Unternehmen nun von einer einheitlichen Supportlösung, die Anwendungssupport und Managed Services integriert und es der IATA ermöglicht, die Geschäftsanforderungen nach einer Pandemie zu erfüllen.

IATA Strengthens Operational Scalability By Switching to Rimini Street for Integrated Support and Application Management Services for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

Die einzigartigen Anforderungen des SAP-Anwendungssupports der IATA erfüllen, um schnell zu skalieren

Die IATA mit Hauptsitz in Montreal und ihren Geschäftsstellen in Genf, Schweiz, ist ein Handelsverband kommerzieller Fluggesellschaften, der 82 % des weltweiten Flugverkehrs repräsentiert und über ihre IT-Abteilung Finanz- und Supportsysteme für die kommerzielle Luftfahrtindustrie verwaltet. Aufgrund der Wirtschaftskrise in der Luftverkehrsbranche war die SAP-Supportabteilung der IATA stark betroffen. Der Verband war sich des sich ändernden wirtschaftlichen Umfelds bewusst, als die Branche begann, sich von der Pandemie zu erholen, und wusste, dass der Luftverkehr jederzeit wieder aufgenommen werden konnte, was eine erhebliche IT-Agilität und Skalierbarkeit erforderte. Die IATA begann mit der Untersuchung von Support-Optionen von Drittanbietern, nachdem sie in einem kürzlich veröffentlichten Gartner-Bericht über das Marktwachstum erfahren hatte.1 Sie entschieden sich, den Support und das Management ihres SAP-Systems mit der einheitlichen Support-Lösung von Rimini Street zu verstärken, um von kontinuierlichen Verbesserungen zu profitieren und potenzielle Risiken zu reduzieren, während das Geschäft mit der Wiederaufnahme des kommerziellen Luftfahrtmarktes weiter an Fahrt gewann. Rimini Street war auch in der Lage, die Geschäftsanforderungen der IATA durch einen einzigartigen Servicekatalog zu erfassen und zu erfüllen, der die IT-Servicebereitstellung verbessert. Die IATA profitiert auch von Services, die auf vorbeugende Wartung und proaktive Problemlösung ausgelegt sind, um die Systemleistung zu verbessern.