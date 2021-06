---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG: Zur sofortigen Veröffentlichung



Best Lawyers / Handelsblatt empfiehlt insgesamt 88 Anwältinnen und Anwälte von DLA Piper



25. Juni 2021 - Auch in diesem Jahr hat der US-Verlag Best Lawyers wieder zahlreiche Anwält*innen von DLA Piper in Deutschland in unterschiedlichen Rechtsgebieten ausgezeichnet. Insgesamt empfiehlt Best Lawyers in diesem Jahr 88 Anwält*innen von DLA Piper. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist dieses eine Steigerung um 20% und mit Blick auf den 5-Jahres-Zeitraum sogar um 450%, denn im Jahr 2016 wurden gerade einmal 16 Anwält*innen von DLA Piper in Deutschland empfohlen. Zusätzlich zu den Einzelempfehlungen wurde DLA Piper in diesem Jahr als "Law Firm of the Year" im Bereich "Media Law" ausgezeichnet.



Das exklusiv für das Handelsblatt erstellte Ranking basiert auf einer umfangreichen Peer-to-Peer-Umfrage. In dieser werden ausschließlich Anwält*innen nach der Reputation ihrer Konkurrenten befragt. Der US-amerikanische Verlag Best Lawyers gilt in den USA als Marktführer bei der Bewertung von Anwält*innen. Die Rankings haben dort eine lange Tradition. Seit über 25 Jahren erscheinen in den USA Empfehlungslisten der besten Anwält*innen. Zum nunmehr dreizehnten Mal erstellte Best Lawyers exklusiv für das Handelsblatt das Ranking der besten deutschen Anwält*innen in mehr als 60 Rechtsgebieten.



Folgende Anwält*innen von DLA Piper werden von Best Lawyers unter der Überschrift "Deutschlands beste Anwälte" namentlich empfohlen:

- Dr. Enno Ahlenstiel (Competition/Antitrust Law, Counsel, Köln)

- Dr. Thorsten Ammann (Information Technology Law, Counsel, Köln)

- Dr. Ulf Andresen (Tax Law, Partner, Frankfurt)



- Dr. Tim Arndt (Mergers and Acquisitions Law und Private Equity Law, Partner, Frankfurt/New York)



- Dr. Gunne Bähr (Insurance Law, Partner, Köln)



- Dr. Emanuel Ballo (Criminal Defense, Partner, Frankfurt)

- Manuel Baroch Castellvi (Insurance Law, Counsel, Köln)

- Dr. Raimund Behnes (Tax Law, Counsel, Frankfurt)



- Dr. Florian Biesalski (Real Estate Law, Partner, Frankfurt)

- Dr. Kai Bodenstedt (Employee Benefits Law und Labor and Employment Law, Partner, Hamburg)