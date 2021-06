Innovatives Energiekonzept für den Norden (FOTO)

Leipzig (ots) - Tilia GmbH erstellt Konzept für integrierte Energiewende in

Schleswig-Holstein im Rahmen des Projektes INTER100 / Bürgerbeteiligung,

geschlossene Kreisläufe und Wasserstoff-Infrastruktur auf der Agenda



Tilia unterstützt ab sofort die Region zwischen Heide und Rendsburg

(Schleswig-Holstein) bei ihrer Energiewende. Der Leipziger Dienstleister

entwickelt ein umfassendes Konzept, um den klimafreundlichen Strukturwandel in

der ländlichen Region voranzutreiben. Die Region umfasst die Gebiete der

Entwicklungsagentur Region Heide, des Amts KLG Eider, des Amts Hohner Harde und

der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg - die

gesamte wesentliche West-Ost-Achse in Schleswig-Holstein. Gefördert wird das

Projekt INTER100 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im

Rahmen des Förderprogramms "WIR! - Wandel durch Innovation in der Region". Im

November 2021 wird Tilia das Energiekonzept mit konkreten Handlungsempfehlungen

übergeben.









In einem ersten Schritt haben die Fachleute eine regionale Bestandsaufnahme

erstellt, jetzt arbeiten sie an der Bedarfsanalyse. "Ländlich geprägte Gebiete

stellen uns vor besondere Herausforderungen", sagt Christophe Hug,

Geschäftsführer der Tilia. "Verglichen mit urbanen Räumen haben wir eine geringe

Bebauungsdichte, die Standorte der Energieabnehmer liegen weit auseinander. Es

müssen mehr Leitungen verlegt und hochindividuelle Lösungen für einzelne

Standorte gefunden werden. Dazu kommt die zentrale Rolle des Individualverkehrs:

In der Region besitzen 80 Prozent der über 18-Jährigen ein eigenes Auto, das

wegen der dünnen ÖPNV-Abdeckung häufig unverzichtbar ist. Dem muss ein

Energiekonzept Rechnung tragen."



Um Akzeptanz für die später empfohlenen Maßnahmen zu schaffen, setzen die

Fachleute daher vor allem auf Transparenz und Bürgerbeteiligung. Das Konzept der

Tilia wird verschiedene Möglichkeiten zur regelmäßigen Information und

Beteiligung der Bürger beinhalten. Bei der Konzeption wird Tilia zudem lokale

Stakeholder intensiv miteinbeziehen - über transparente Kommunikation,

Erfahrungsaustausch, Interviews und Workshops.



Bürger und Stakeholder eng miteinbeziehen



"Wichtig ist, dass alle Maßnahmen in die Region passen und den Menschen wirklich

helfen, anstatt sie vor neue Probleme zu stellen, wie es bei der Energiewende

mancherorts geschieht", sagt Tilia-Projektleiter Michael Schäfer. "Die

empfohlenen Technologien müssen sich reibungsfrei einfügen. Schleswig-Holstein

hat bereits viele Erfahrungen mit Speichern, einem flexiblen Stromnetz oder Seite 2 ► Seite 1 von 2



