PharmaSGP hält erste Hauptversammlung nach IPO erfolgreich ab

Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand ausführlich über die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2020. Trotz der negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Zielmärkte der PharmaSGP stieg der Umsatz in der Kategorie "Health Brands" um 11,8 % auf 54,8 Mio. EUR (Vorjahr: 49,0 Mio. EUR) und lag damit über der Entwicklung des Gesamtmarktes.

Einen Meilenstein auf dem angestrebten Wachstumspfad erzielte PharmaSGP mit der in der vergangenen Woche unterzeichneten Übernahme eines Produktportfolios der GlaxoSmithKline Gruppe. Fokus des aus vier etablierten OTC-Marken in acht Ländern bestehenden Portfolios sind die Phytoarzneimittel der Marke Baldriparan(R), die führende OTC-Marke in Deutschland für natürliche Baldrian-Schlafmittel in der Apotheke. Daneben erwarb die PharmaSGP GmbH mit Formigran(R), Spalt(R) und Kamol(R) drei weitere bekannte OTC-Marken in der strategisch wichtigen Kategorie "Schmerztherapie". Das Markenportfolio erzielte 2020 mehr als 15 Mio. EUR Umsatz in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei. Durch die Übernahme stärkt die PharmaSGP die Kategorie "Health Brands", eröffnet sich neue Indikationsgebiete und kann darüber hinaus die Anzahl der Absatzmärkte erweitern. Die akquirierten Produkte werden nun in die paneuropäische Plattform der PharmaSGP-Gruppe integriert, wodurch zukünftig zahlreiche Synergieeffekte genutzt werden können.